Врачи запретили Бузовой участвовать в ледовом шоу из-за перелома ребер

В следующем прокате певица предстанет перед зрителями в образе Малефисенты. Репетируя номер, она потеряла сознание. Медики предоставили заключение знаменитости после обследования в клинике.

«Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Рентген показал, что у нее сломаны два ребра», — пояснил специалист.

Врач подчеркнул, что после обследования специалисты запретили Бузовой все физические нагрузки и тем более соревнования на льду. По словам собеседника издания, при лишних движениях ребра могут сместиться и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные кости проткнут мягкие ткани.

«Если Ольга еще раз выйдет на лед, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью», — заключил врач.

Психолог Элеонора Князева заявила, что стремление Ольги «быть везде и всюду» является болезненным и маниакальным. Эксперт вспомнила, что знаменитости долгое время высмеивали ее за отсутствие вокальных данных и пользовались ее именем в целях напомнить о себе.