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    02 декабря 2020, 13:47

    Врачи запретили Бузовой участвовать в ледовом шоу из-за перелома ребер

    Полина Петрова

    Врачи заявили, что телеведущей Ольге Бузовой противопоказано далее участвовать в шоу «Ледниковый период». На очередной тренировке девушка получила травму — перелом ребер, информирует сайт kp.ru со ссылкой на источник в медицинском центре.
    Врачи запретили Бузовой участвовать в ледовом шоу из-за перелома ребер

    В следующем прокате певица предстанет перед зрителями в образе Малефисенты. Репетируя номер, она потеряла сознание. Медики предоставили заключение знаменитости после обследования в клинике.

    «Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Рентген показал, что у нее сломаны два ребра», — пояснил специалист.

    Врач подчеркнул, что после обследования специалисты запретили Бузовой все физические нагрузки и тем более соревнования на льду. По словам собеседника издания, при лишних движениях ребра могут сместиться и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные кости проткнут мягкие ткани.

    «Если Ольга еще раз выйдет на лед, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью», — заключил врач.

    Психолог Элеонора Князева заявила, что стремление Ольги «быть везде и всюду» является болезненным и маниакальным. Эксперт вспомнила, что знаменитости долгое время высмеивали ее за отсутствие вокальных данных и пользовались ее именем в целях напомнить о себе.