Ольге Бузовой вручили приз зрительских симпатий в шоу «Ледниковый период»

Финальный выпуск телевизионного шоу «Ледниковый период» показали в субботу, на Первом канале. Приз зрительских симпатий завоевали Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев.

Пара показала номер под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес. Прокат Соловьева и Бузовой высоко оценили судьи шоу.

В конце Татьяна Тарасова показала фирменный жест певицы — LOVE. К ней также присоединился и один из ведущих программы Алексей Ягудин. Сама Бузова не ожидала такого признания, она даже вскрикнула от радости.

В ходе тренировок на шоу Ольга Бузова получила травму — перелом ребер. Девушки вызвали «скорую» во время одной из репетиций после того, как она потеряла сознание. Тогда врачи заявили, что ей противопоказаны все физические нагрузки и тем более соревнования на льду. Однако телеведущая продолжила участие в шоу, несмотря на предостережения медиков.