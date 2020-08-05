Асмус высмеяла слухи о романе с Чадовым

В тексте поста она перечислила комментарии, которые частенько получает на своей странице и, которые, видимо, ей уже надоели. В их числе оказался вопрос про отношения с актером Алексеем Чадовым.

Ранее Асмус отшутилась на вопрос подписчика о скорой свадьбе бывшего супруга Гарика Харламова В комментариях под одним постом в Instаgrаm подписчик спросил актрису, действительно ли Харламов собирается жениться вновь в январе. На это сообщение она ответила шуткой. «Да, я подружка невесты», — написала актриса.

Также резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал «истинную» причину развода с актрисой Кристиной Асмус. Таким образом шоумен высмеял заявления, сделанные ранее разными экспертами. Он приписал себе девять различных фобий и ряд психических расстройств, но назвал все это не причиной развода. «Истинная причина развода: шопоголизм», — заключил юморист, сопроводив пост смеющимися смайликами.