Артемий Лебедев удивился популярности «колхозника» Понасенкова. Тот назвал обидчика «пылью» и пообещал засудить

Дизайнер Артемий Лебедев обвинил публициста Евгения Понасенкова в бездарности и шарлатанстве и удивился, откуда у такого «колхозника» такая многочисленная армия фанатов. Понасенков в ответ обещал засудить дизайнера и назвал его «пылью».

«Это не критика, а истерика вышедшего в тираж неудачника: все от зависти. И, конечно, он совсем гнилой и опустившийся. С пылью я сам не общаюсь — подобным занимаются мои юристы. Эта пыль, Лебедев, скоро получит пару исков, заплатит мне деньги, будет обязан извиниться», — приводит сайт «ПолитРоссия» слова Понасенкова.

Собеседник заявил, что все его прогнозы «сбываются с мистической точностью». Он выразил уверенность, что извиняться Лебедеву придется стоя на коленях.

Ранее бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что именно Понасенков — его научный оппонент — довел его своей травлей до «страшных событий». Понасенков заявил, что подаст в суд за клевету, и предложил выкупить Соколова и сделать его своим рабом.