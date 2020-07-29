Понасенков захотел выкупить историка Соколова и сделать своим рабом

«Поверьте мне, у меня он понесет больше наказания, чем в какой-нибудь мордовской колонии», — пообещал публицист. Он добавил, что бывший доцент не убежит — так как будет сидеть на цепи.

Понасенков заявил, что так убийца будет приносит гораздо больше пользы. А чтобы отбить вложенные на выкуп деньги, публицист будет сдавать Соколова в аренду.

«Играть в малом театре», — в мечтах добавил он.

Историка Соколова задержали в ноябре 2019 года, при попытке избавится от останков убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с ее конечностями, но упал в воду.

На недавнем заседании бывший доцент впал в историку и обвинил своего научного оппонента Панасенкова в том, что это он своей травлей довел историка до жестокого убийства.