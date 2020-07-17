Понасенков будет судиться с историком Соколовым из-за обвинения в доведении до убийства Ещенко

Евгений Понасенков, научный оппонент историка Соколова, зверски убившего свою аспирантку, подаст на него в суд. На днях экс-доцент СПбГУ заявил, что это публицист довел его до убийства девушки.

Об этом он сообщил в беседе с «Интерфаксом».

«Мои юристы в ближайшее время обязательно подадут иск к Соколову о клевете, будем привлекать его к ответственности», — сообщил Понасенков.

Он назвал обвинения бывшего доцента «бредом комической старухи».

«Об этом нельзя серьезно говорить. Ужасно, что приходится на это реагировать», — рассказал публицист.

Ранее на очередном судебном заседании Соколов впал в истерику. Он обвинил в своем преступлении Понасенкова. По словам историка, все это произошло из-за травли, которую развернул против него его научный оппонент. Это стало «психотравмирующим воздействием», которое «стало причиной всех этих страшных событий».