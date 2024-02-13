Знаменитости 13 февраля 2024, 04:00 Анна Семенович снялась в кружевном белье Певица Анна Семенович выложила фото в нижнем белье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии, представ в кадре в нижнем белье с кружевами. Певица выложила снимки в Stories в своем Instagram*-аккаунте.

На кадрах 45-летняя артистка примерила темно-синий кружевной комплект нижнего белья. Поверх него она надела ярко-розовый плащ с глубоким декольте, частично продемонстрировав грудь. Семенович также сделала укладку и мейкап, выбрав нейтральные тона.

Реклама

До этого певица опубликовала снимки, на которых она показала фигуру в черном кружевном белье, сообщила «Газета.ru».

Прошлой осенью Семенович снялась в откровенном видео, запечатлев себя без одежды и косметики. Артистка лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую прозвали «самой сексуальной хоккеисткой» на планете, показала фото в черном нижнем белье. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.