Интересное 12 января 2024, 02:55 «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в нижнем белье для поклонников Канадская модель Демайтер показала поклонникам фото в нижнем белье Freepik

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Канадская модель Микайла Демайтер, которую прозвали «самой сексуальной хоккеисткой» на планете, показала фото в нижнем белье. Кадры девушка опубликовала в Instagram*.

Пост состоит из серии откровенных снимков. На них 23-летняя спортсменка позирует в черном комплекте нижнего белья. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы. Публикация набрала более 193 тысяч лайков.

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«Думаю, что я сделала многим начало этого года намного лучше», — подписала публикацию Демайтер.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась для поклонников обнаженной в ванне. Певица запечатлела себя, лежащую в воде, а также частично показала оголенную грудь.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.