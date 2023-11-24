24 ноября 2023, 03:30
Анна Семенович снялась обнаженной в ванне
Певица Анна Семенович показала откровенное видео без одежды
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде. Видео появилось на ее странице в Instagram*.
На этот раз 45-летняя исполнительница запечатлела себя без одежды и косметики. На видео Семенович лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.
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«Принцесса проснулась», — прокомментировала она ролик.
Семенович не первый раз показывает поклонникам свою роскошную фигуру. Например, ранее она снялась в купальнике на отдыхе в Турции. На фото певица сняла с плеч лямки и поддерживала топ рукой. Спустя время звезда удалила снимки.
В августе Анна Семенович попробовала себя в роли регистратора в ЗАГСе. В рамках Московского урбанистического форума она заключила 12 браков. Наибольшее восхищение, со слов звезды, у нее вызывала фраза «Я объявляю вас мужем и женой».
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