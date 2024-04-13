Знаменитости 13 апреля 2024, 02:01 Анна Семенович появилась на публике в новом образе Певица Анна Семенович вышла в свет с обновленной стрижкой и новым цветом волос РИА «Новости»

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Певица Анна Семенович показалась на публике в новом образе. Об этом «Газета.ru» сообщила пресс-служба сервиса «Звук».

Вокалистка позировала фотографам в серебристой юбке и черной футболке, украшенной стразами. Семенович также освежила прическу, сменив стрижку и оттенок волос. В обновленном образе артистка предстала с челкой и холодным блондом с карамельными локонами.

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На мероприятие также прибыли певцы Леша Свик, Олег Майами, Мари Краймбрери и другие.

В феврале певец Николай Басков даже нашел двойника Семенович среди участниц коллектива «Девчата», участвующего в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Ранее голливудский актер Киану Ривз радикально сменил имидж ради новой роли, представ перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Поклонники отметили, что новая прическа его молодит.

Новым образом порадовал фанатов и певец Shaman, выступивший на одном из концертов, посвященных Международному женскому дню, с длинными белыми волосами.