Знаменитости 12 марта 2024, 16:34 «Попрощался с волосами». Shaman выступил в парике Стилист Бритвин: певец Shaman выступил в парике из-за испорченных волос Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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На одном из концертов, посвященных Международному женскому дню, певец Shaman появился перед публикой с длинными белыми волосами, что стало для многих неожиданностью. Профессиональный стилист Николай Бритвин объяснил порталу «Утро.ру» причину такого изменения во внешности артиста.

По его мнению, решение певца надеть парик было обусловлено не стремлением привлечь дополнительное внимание, а возникшими проблемами с волосами после неоднократного осветления. Бритвин напомнил, что Shaman известен своими экспериментами с внешностью: от классических стрижек до каре и даже дредов, которые, как известно, могут навредить здоровью волос.

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«Скорее всего, со своими волосами Ярослав уже попрощался», — заявил Бритвин.

Он предположил, что после расплетения дредов волосы артиста оказались в плачевном состоянии, что и заставило его прибегнуть к использованию парика. Стилист предположил, что в ближайшее время поклонники могут увидеть певца с новым имиджем и короткой прической, отметив, что постоянное осветление и наличие дредов неизбежно негативно сказываются на здоровье волос.

Ранее Shaman научил актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Артист познакомился с итальянской актрисой на Всемирном фестивале молодежи.