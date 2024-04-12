Знаменитости 12 апреля 2024, 18:01 Анджелина Джоли вышла в свет с 15-летней дочерью Анджелина Джоли пришла на премьеру своего мюзикла с 15-летней дочерью Вивьен Oliver Contreras — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

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Актриса Анджелина Джоли появилась на премьере своего нового мюзикла «Аутсайдеры» с 15-летней дочерью Вивьен. Фотографии с мероприятия появились в социальных сетях.

Актриса пришла на вечер в золотистом платье и элегантной накидке. Она сделала макияж с акцентом на ярко-красную помаду.

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Компанию Джоли составила ее 15-летняя дочь от актера Брэда Питта Вивьен, которая тоже проявляет интерес к театральному искусству и участвовала в создании этого проекта вместе с матерью. Она выступала в качестве ассистента. Вивьен вышла на красную дорожку в стильном синем костюме-комбинезоне.

Брэд Питт отказался от опеки над общими детьми с Анджелиной Джоли. Судебные разбирательства шли почти восемь лет.

Актриса также выиграла суд против Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval, купленного бывшими супругами в 2008 году за 28,4 миллиона долларов.