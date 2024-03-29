Знаменитости 29 марта 2024, 18:44 Брэд Питт отказался от опеки над общими детьми с Анджелиной Джоли Брэд Питт отказался от совместной опеки над детьми в пользу Анджелины Джоли IMAGO / Eleanor Hoad / Global Look Press

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В течение почти восьми лет актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт вели судебные разбирательства об опеке над их общими детьми. В конце концов Питт решил отказаться от этого права, сообщила газета Daily Mail.

Сначала Питт настаивал на равном разделении обязанностей по уходу за шестью детьми. Джоли, в свою очередь, требовала, чтобы она проводила с ними больше времени. Теперь же, по всей видимости, Брэд решил уступить, признав, что дети выросли, и это изменило обстоятельства.

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В мае Шайло исполнится 18 лет, а Ноксу и Вивьен — уже 15 лет. При этом 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара находятся с отцом в сложных отношениях.

Ранее Джоли также выиграла суд против Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval, купленного бывшими супругами в 2008 году за 28,4 миллиона долларов.