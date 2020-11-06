Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Жванецком

Он рассказал, что это потеря для него как для коллеги. Кроме того, он назвал Жванецкого своим старшим товарищем.

«Мы много общались, много раз виделись, и всегда это были незабываемые встречи», — рассказал актер.

Также Ургант назвал Жванецкого талантливым писателем, который внес значимый вклад в литературу.

«Прекрасный русский язык, прекрасный слог, всегда угадана тема, всегда злободневна, всегда актуальна для нашего народа», — рассказал он.

Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Директор Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил смерть сатирика.

Журналист и писатель Владимир Познер рассказал, что артист болел.

«Это очень близкий для меня человек, и я не собираюсь говорить какие-то общие слова. Он болел. <…> Не буду в это вдаваться…», — поделился он.

Борис Грачевский назвал Жванецкого не просто сатириком, а великим русским писателем. Режиссер и худрук киножурнала «Ералаш» подчеркнул, что еще никому из современных юмористов не удалось его затмить.