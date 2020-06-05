Андрей Норкин неожиданно покинул студию во время съемок

Программу записывали вечером 4 июня. Тема — разоблачения в духе MeToo.

Норкин был спокоен, отметил собеседник агентства. Однако потом гости программы заметили, как в перерыве он говорил с аппаратной.

«Говорил „Что вы мне шумите в ухо, не понимаю, что у вас там в аппаратной творится?“» — рассказал участник телезаписи.

Во время следующего перерыва Норкин и соведущий Иван Трушкин внезапно покинули студию. Перерыв длился дольше обычного, после него Трушкин вернулся один. Он сообщил, что его коллега был вынужден уехать по семейным обстоятельствам. Программу записывали уже без Норкина.

По окончании мероприятия участники спросили у сотрудников НТВ о происшествии. Однако те оказались не в курсе деталей произошедшего.

5 июня Норкин написал о смерти супруги, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Ей было 53 года. У нее случился инфаркт на фоне эмоционального стресса.