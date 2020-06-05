Последний эфир Юлии Норкиной был посвящен врачам

Это был марафон благодарности врачам.

«Конечно, я приеду. Святое дело», — сказала тогда Норкина, сразу же согласившись присоединиться к проекту.

В следующий раз ведущая вышла на связь 25 мая. Незнакомые люди попросили ее о помощи. Норкина пообещала посодействовать им и попросила дать огласку этой истории на радио «КП».

Журналист, близкий друг Юлии Норкиной Михаил Леонтьев выразил соболезнования ее супругу Андрею Норкину.

«Это неожиданно, она совершенно живая, абсолютно… Ярчайший человечек! Вообще такая пара была, блестящая просто! Очень светлая, очень веселая», — сказал он.

Друг Юлии Норкиной, историк Евгений Спицын назвал причину ее смерти, сообщил сайт kp.ru.

«С Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать», — рассказа он.

Спицын предположил, что нервное напряжение из-за проблем с ребенком и переживания по поводу пандемии коронавируса вызвали эмоциональный стресс. У Норкиной случился инфаркт. «И Юлю не успели спасти», — добавил друг радиоведущей.

Норкина не болела вирусом, она переживала по поводу общей обстановки на фоне пандемии.

Норкиной было 53 года. Ее похоронят 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине.