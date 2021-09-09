Алла Пугачева пришла на церемонию прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым. Проводить мастера в последний путь собрались многие звезды российской эстрады.

Проститься с Борисом Красновым пришли Алла Пугачева с Максимом Галкиным, музыкант Валерий Сюткин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Алла Пугачева очень долго стояла у гроба. Она была в подавленном состоянии. Борис Краснов ставил ей «Рождественские встречи».

Он также ставил концертные номера в 19990-2000 годах Иосифу Кобзону, Филиппу Киркорову и многим другим. Всего он создал более 3,5 тысячи проектов. Это были концерты эстрадных звезд, телевизионные программы, фестивали, презентации и торжественные церемонии. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.

Борис Краснов умер в ночь на 7 сентября. Ему было 60 лет. Он умер в центре паллиативной помощи. Его смерть констатировали около 01:00. Художник-постановщик перенес сильнейший инсульт. Из-за паралича и поражения мозга он был прикован к кровати.