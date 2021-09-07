Умер известный художник-постановщик Борис Краснов

Художник-постановщик, дизайнер и продюсер Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет. Почетный член Академии художеств умер после тяжелой болезни. Об этом сообщили на сайте «МК».

Краснов умер в центре паллиативной помощи. Его смерть констатировали около 01:00. Художник-постановщик перенес сильнейший инсульт. Из-за паралича и поражения мозга он был прикован к кровати.

Борис Краснов родился в Киеве 22 января 1961 года. Окончил Киевский государственный художественный институт. Краснов был постановщиком «Рождественских встреч Аллы Пугачевой», сотрудничал с Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Людмилой Гурченко, Филиппом Киркоровым, Валерием Меладзе, Валерием Леонтьевым, Ларисов Долиной и многими другими именитыми артистами, занимался оформлением Московского международного кинофестиваля и ряда других крупных мероприятий. За свою карьеру Краснов успел приложить руку к более чем 3,5 тысячи проектов.

В августе Краснов переболел ковидом. Затем он перенес инсульт, и его поместили в хоспис с 85% поражения мозга.