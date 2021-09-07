Валерий Сюткин рассказал о дружбе с Борисом Красновым

Певец Валерий Сюткин поделился моментами дружбы с художником-сценографом Борисом Красновым, который умер во вторник, 7 сентября. По его словам, они были очень близки, написала «Газета.ru».

«Это был мой очень близкий друг, я его сильно любил. Мы дружили семьями, будем всегда его помнить, потому что Краснов был очень ярким человеком. Очень многое сделал для концертных постановок, для профессии сценографа — он эту профессию сделал публичной. Потому что художники творят за кадром, а Боря умел это преподносить. Он был человеком с потрясающим чувством юмора. Нам будет его очень не хватать», — рассказал певец.

По его словам, Краснов мог жить гораздо дольше, если бы относился к себе и своему здоровью более бережно. Борис всегда работал на полную мощь, был очень энергичным человеком, который буквально «горел профессией».

Ранее стало известно о смерти художника-сценографа Бориса Краснова. Он скончался в возрасте 60 лет в центре паллиативной помощи в Москве.