Знаменитости 19 декабря 2023, 21:53 Алина Кабаева опубликовала фото из Китая с неизвестным мужчиной РИА «Новости»

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Гимнастка Алина Кабаева опубликовала в социальных сетях фотографию из Китая, которая вызвала живой интерес у подписчиков. В КНР олимпийская чемпионка посетила турнир «Небесная грация 2023».

На фото 40-летняя спортсменка предстала в компании неизвестного мужчины. Фанаты оценили счастливый вид Кабаевой и начали гадать, кто ее спутник. Впрочем, большинство комментаторов пришли к выводу, что гимнастку с этим человеком связывают рабочие, а не романтические отношения.

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Ранее Кабаева появилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале и привлекла внимание зрителей своим нарядом. Это было черное платье ниже колен сеткой, украсившей рукава и зону декольте. Комментаторы отметили, что оно обошлось спортсменке в 194 тысячи рублей.

В ноябре 2021 года Алина Кабаева получила «спортивный „Оскар““ — Венок почета на фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021.