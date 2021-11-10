Алина Кабаева получила спортивный «Оскар» в Милане

Всемирно известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева получила Венок почета на фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies&TV-2021. Эта награда — аналог «Оскара» в спортивном мире.

Международное жюри фестиваля отметило вклад Кабаевой в популяризацию спорта. Президент федерации Франко Аскани заявил, что фестиваль художественной гимнастики «Алина», который был основан россиянкой, показал уровень, до которого Италии предстоит еще долго идти, сообщила газета «Известия».

Церемония открытия Sport Movies&TV-2021 прошла в Милане накануне. В рамках конкурса выбирают лучшие фильмы, блоги, передачи и медиапроекты, которые направлены на популяризацию спорта. Награды получают причастные к их созданию люди.

«Мы должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — сказала Кабаева, получив Венок почета.

Бронзовая призерка Олимпиады-2020, итальянка Алессия Маурелли, которая вручала награду российской спортсменке, заявила, что Кабаева всегда была для них идолом.

«Для нас это огромная честь. Она совершила революцию в художественной гимнастике, — добавила Маурелли.

Фестиваль «Алина», основанный Кабаевой, является одним из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики и самым крупным проектом благотворительного фонда спортсменки. Начиная с 2009 года, он проводится ежегодно. Все мероприятия в рамках фестиваля традиционно приурочены к Международному дню защиты детей.