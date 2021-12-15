Платье Кабаевой на «Вечернем Урганте» привлекло внимание в Сети

Сразу несколько знаменитых гимнасток приняли участие в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Это были Лори Фанг, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и Екатерина Серебрянская, а также Алина Кабаева.

Все спортсменки прибыли в черном — в платьях либо брючных костюмах. Больше всего обсуждений вызвало платье Кабаевой. Оно было длиной ниже колена с сеткой, украсившей рукава и зону декольте.

Знатоки заявили, что это платье стоило Кабаевой 194 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что спортсменка получила Венок почета на фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. Эта награда — аналог «Оскара» в спортивном мире.

Международное жюри фестиваля отметило вклад Кабаевой в популяризацию спорта. Президент федерации Франко Аскани заявил, что фестиваль художественной гимнастики «Алина», который был основан россиянкой, показал уровень, до которого Италии предстоит еще долго идти.