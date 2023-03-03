Знаменитости 03 марта 2023, 09:28 Актера из сериала «Глухарь-3» опознали в проникшем в Брянскую область диверсанте Mash: актер Канахин из сериала «Глухарь-3» участвовал в нападении ДРГ в Брянской области РИА «Новости»

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Актер Кирилл Канахин принял участие в атаке группы диверсантов в приграничном районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Один из диверсантов на опубликованных фотографиях похож на Канахина. Ранее он был актером Академического Малого театра России и снялся в фильме «Никто не знает про секс — 2» с журналисткой Ксенией Собчак.

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Канахин исполнил несколько ролей в сериалах «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение». Известно, что он в последнее время жил на Украине.

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Кремль счел террористической атакой действия украинской ДРГ в Брянской области. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжит привлекать внимание международной общественности к террористическим действиям со стороны Украины.