Знаменитости 03 марта 2023, 09:16 Мать узнала на фото из Брянской области похожего на актера из сериала «Глухарь» диверсанта Мать актера Канахина признала, что участник ДРГ в Брянской области похож на него РИА «Новости»

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Украинский диверсант на фотографии из Брянской области действительно похож на актера Кирилла Канахина, который переехал на Украину. Его мать сказала об этом РИА «Новости».

Корреспондент показал ей снимок, на который попали два участника диверсионно-разведывательной группы, устроившей нападение 2 марта. По его словам, сходство ее шокировало. Однако женщина не подтвердила, что это Кирилл Канахин.

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«Вообще-то, глаза похожи. Да, похож… Трудно сказать», — сказала женщина.

Актер переехал на Украину и перестал поддерживать связь с матерью. Она уверена, что он не мог выступить против россиян.

Нападение на Брянскую область произошло 2 марта. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что диверсионно-разведывательная группа проникла в село Любечане Климовского района и обстреляла движущийся автомобиль. Погиб водитель, позднее власти подтвердили смерть еще одного жителя села. Пострадал мальчик 2012 года рождения — врачи успешно извлекли у него пулю.

Актер Кирилл Канахин работал в Театре Луны и снимался в таких фильмах и сериалах, как «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины».