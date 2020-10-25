Актер Сергей Никоненко переболел COVID-19

Как отмечает mk.ru, актер почувствовал затруднение в дыхании и решил сдать тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Но это Никоненко не остановило — он сделал компьютерную томографию, после чего ему диагностировали COVID-19. Опасность миновала, теперь актер находится дома на карантине.

«Слухи преувеличены. Это паника! Я пять дней дома», — рассказал Никоненко.

В воскресенье сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди госпитализировали с COVID-19. Через своего пресс-секретаря она обратилась к россиянам с просьбой соблюдать меры безопасности: носить маску, перчатки, обрабатывать вещи, одежду и мебель санитайзерами, а также соблюдать социальную дистанцию.

В начале октября 90-летний актер Иван Краско заразился коронавирусом, но от госпитализации он отказался. По его словам, из симптомов у него была только слабость.