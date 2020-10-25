Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди госпитализирована с COVID-19

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали в одну из столичных больниц.

«Ольга Федоровна заразилась коронавирусом, сейчас она находится в красной зоне одной из московских больниц», — рассказала пресс-секретарь сенатора Анна Горбачева. Ее слова приводит РБК.

Сама Ковитиди обратилась к россиянам через своего пресс-секретаря. Она напомнила, как важно соблюдать все требования Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Нужно носить маску и перчатки, обрабатывать вещи, одежду и мебель санитайзерами, а также учитывать требования по социальному дистанцированию.

«Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей», — сказала Ольга Ковитиди.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране заболели COVID-19 больше 1,5 миллиона человек.

За сутки умерли от коронавируса 229 жителей России. Общее число погибших от COVID-19 теперь составляет 26050 человек. Из больниц за последний день выписались 7704 пациента.