Заболевший COVID-19 актер Краско отказался от госпитализации. Ему 90 лет

Актер Иван Краско заразился коронавирусом, но отказался ложиться в больницу. В сентябре ему исполнилось 90 лет.

«Чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: „Чего это такое?“ И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю: „Не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится“», — рассказал Краско в интервью сайту kp.ru.

Краско пояснил, что еще 3 и 5 октября он играл в спектаклях Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Уже 6 октября он получил результаты теста — они оказались положительными. Актер до этого момента не верил, что коронавирус вообще существует. Теперь он считает, что заболел из-за «перерасхода ресурсов». Краско был уверен, что разучится играть из-за долгого режима самоизоляции.

Актер добавил, что чувствует себя уже гораздо лучше и планирует в ближайшее время вернуться в театр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что главная задача сейчас — не допустить введение карантина. Для этого нужно соблюдать все санитарные нормы.