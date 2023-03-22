Знаменитости 22 марта 2023, 00:14 Актер Питер Харди утонул в Австралии Австралийский актер Питер Харди умер во время подводного плавания Twitter

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Австралийский актер Питер Харди погиб в возрасте 66 лет. Он утонул во время подводного плавания. Об этом сообщил портал Deadline.

Все произошло 16 марта. Харди утонул во время подводного плавания недалеко от австралийского города Фримантл. Мужчину вытащили из воды, однако он оставался без сознания. Прохожие пытались помочь ему до прибытия медиков, но спасти актера не удалось.

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Харди наиболее известен по своим ролям в сериалах «Дочери Маклеода» и «Соседи». Актер также участвовал в нескольких театральных постановках и играл главную роль мюзикле «Mamma Mia!».

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Ранее в возрасте 56 лет умер Пол Грант, известный по своей роли в «Гарри Поттере». Как сообщила газета The Sun, актера обнаружили без сознания неподалеку от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. В том же месяце в возрасте 60 лет скончался актер из «Джона Уика» Лэнс Реддик.