Культура 18 марта 2023, 02:40 Умер актер из «Джона Уика» Лэнс Реддик CNN: актер Лэнс Реддик из «Джона Уика» и «Американской истории ужасов» умер в 60 лет Pxhere

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Актер Лэнс Реддик, известный по фильмам «Джон Уик», «Прослушка» и «Американская история ужасов» умер в возрасте 60 лет в США. Об этом сообщила его представитель Миа Хансен, передал телеканал CNN.

Актер умер внезапно, «по естественным причинам», рассказала изданию Хансен. СМИ сообщают, что тело Реддика обнаружили в его доме в районе Студио-сити Лос-Анджелеса. Их собеседники также склоняются к версии о естественных причинах смерти актера, но отмечают, что это пока неясно.

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Реддик родом из Балтимора, штат Мэриленд. Он получил степень бакалавра музыки после изучения классической музыкальной композиции в музыкальной школе Истмана при Университете Рочестера. В 1994 году он получил степень магистра изящных искусств по окончании Йельской школы драмы.

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Известность актер получил, благодаря роли лейтенанта Седрика Дэниэлса в детективном сериале «Прослушка», а также Харона в фильмах о Джоне Уике. Зрителю Реддик знаком по картине «Большие надежды» Альфонсо Куарона, сериалах «Тюрьма Оз», «Остаться в живых», «Грань», «Американская история ужасов» и «Обитель зла».

Ранее сообщалось, что актер Амурского театра драмы Илья Князев умер в 22 года. Он долгое время лечился от болезни.