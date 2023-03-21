21 марта 2023, 13:45
Актер Пол Грант, известный по роли в «Гарри Поттере», умер в возрасте 56 лет
Британский актер Пол Грант, наиболее известный по ролям в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах», скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщила газета The Sun.
Отмечается, что актера обнаружили без сознания неподалеку от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако спустя несколько дней состояние Гранта не улучшилось.
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По данным Nation News, его семья приняла решение об отключения актера от аппарата, медики констатировали смерть.
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