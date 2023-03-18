18 марта 2023, 14:35
Актер Назаров уличил покойного Табакова в «не очень хороших» поступках
Покойному худруку МХТ имени Чехова Олегу Табакову многое прощалось из-за его таланта. Такое заявление сделал уехавший из России во Францию актер Дмитрий Назаров в интервью Катерине Гордеевой*.
«Да, он совершал некие поступки, о которых люди даже знать не знают, внутритеатральные. В своей школе, где он преподавал, неважно», — отметил Назаров.
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По его словам, Табаков совершал не очень хорошие поступки, но умел это сводить на нет и хитрить.
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Назаров не раскрыл, что конкретно он имел в виду. В декабре 2021 года актриса Елена Проклова впервые откровенно рассказала о связи с Табаковым.
Ранее Назаров раскритиковал россиян, назвав их поверхностными. По его мнению, в жителях России нет ничего глубинного.
* Катерина Гордеева внесена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.
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