Проклова впервые откровенно рассказала о связи с Табаковым

Актриса Елена Проклова впервые откровенно рассказала о связи с режиссером Олегом Табаковым. Журнал «Собеседник» опубликовал интервью со звездой на эту тему.

В беседе с изданием Проклова призналась, что не держит зла ни на ту часть общества, которая осудила ее за рассказ об этом, ни на самого Олега Табакова. Но и себя виноватой в случившемся она не считает.

«Если бы он был жив, разве можно было бы что-то исправить? Это бы просто испортило его последние дни здесь. И говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени. Потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягненок виноват», — сказала актриса.

Елена Проклова посоветовала всем желающим осудить ее за откровения более смело смотреть правде в глаза, в том числе в тех вопросах, которые касаются природы мужчин, часто желающих отношений с молодыми девушками. Заявлению же продюсера Марка Рудинштейна о том, что у Прокловой было много связей, она не придала особенного значения.

Проклова обвинила в сексуальных домогательствах некого известного актера в программе «Секрет на миллион». Тогда зрители предположили, что речь пошла об Олеге Табакове, несмотря на то, что в тот раз актриса не назвала его имени.