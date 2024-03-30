Знаменитости 30 марта 2024, 01:13 Актер Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в «Крокусе» РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый после выхода из СИЗО выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся», — написал Кологривый.

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Актер также поблагодарил поклонников за поддержку и призвал не делать глупостей — в отличие от него самого. По его словам, сейчас трудное время, поэтому люди должны поддерживать друг друга.

На прошлой неделе суд в Новосибирске приговорил актера к семи суткам ареста за мелкой хулиганство. Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров города. Он укусил официантку, подрался с сотрудниками и разделся.­­­

После суда актер заявил, что полностью согласен с приговором. Кологривый извинился за свое поведение и пообещал стать достойным членом общества.