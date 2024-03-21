21 марта 2024, 14:28
«Докажу, что я достойный член общества». Кологривый извинился за пьяный дебош
Кологривый записал видео с извинениями за пьяный дебош
Актер Никита Кологривый принес извинения за свое поведение в новосибирском баре и пообещал стать достойным членом общества. Видео с извинениями он опубликовал в своем Telegram-канале.
В четверг Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте Кологривого на семь дней из-за мелкого хулиганства. Артист устроил дебош в кальянном баре.
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Он сообщил фанатам, что абсолютно согласен с приговором и готов понести наказание за недостойное поведение. Он также подчеркнул, что хотел быть честным со своими подписчиками.
«Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет», — заявил Кологривый.
Свои поступки он объяснил усталостью.
«Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел», — сообщил артист.
Он выразил благодарность публике за поддержку в трудной ситуации.
«Я вам докажу, что я достойный член общества», — пообещал актер.
В спецприемнике звезда «Слова пацана» сможет получать передачи и писать стихи. Он уже поделился впечатлениями от первой ночи в спецприемнике.
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