Общество 21 марта 2024, 14:28 «Докажу, что я достойный член общества». Кологривый извинился за пьяный дебош Кологривый записал видео с извинениями за пьяный дебош РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый принес извинения за свое поведение в новосибирском баре и пообещал стать достойным членом общества. Видео с извинениями он опубликовал в своем Telegram-канале.

В четверг Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте Кологривого на семь дней из-за мелкого хулиганства. Артист устроил дебош в кальянном баре.

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Он сообщил фанатам, что абсолютно согласен с приговором и готов понести наказание за недостойное поведение. Он также подчеркнул, что хотел быть честным со своими подписчиками.

«Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет», — заявил Кологривый.

Свои поступки он объяснил усталостью.

«Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел», — сообщил артист.

Он выразил благодарность публике за поддержку в трудной ситуации.

«Я вам докажу, что я достойный член общества», — пообещал актер.

В спецприемнике звезда «Слова пацана» сможет получать передачи и писать стихи. Он уже поделился впечатлениями от первой ночи в спецприемнике.