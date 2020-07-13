Актер из «Кадетства» получил штраф за оскорбление полицейских
Известный актер попал под статью «Оскорбление представителя власти», после того как весной устроил дебош. За это Емельянов получил штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.
В марте звезда «Кадетства» выпивал со своей подругой моделью Екатериной Бобковой в квартире на западе Москвы. В какой-то момент актеру стало плохо и он потерял сознание. Девушка вызвала скорую. Когда врачи приехали, Емельянов очнулся и напал на них. Один из врачей получил травмы и обратился в полицию с заявлением.
Позже в квартиру к актеру приехали сотрудники полиции. Правоохранителей Емельянов встретил оскорблениями и угрозами, из-за чего его арестовали. На актера завели уголовное дело, которое закрыл мировой суд.
При этом Емельянову назначили штраф в 20 тысяч рублей. Прокуратура потребовала пересмотреть дело и отменить штраф. В итоге актера все равно обязали выплатить 20 тысяч рублей.