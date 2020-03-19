Актер-дебошир Емельянов может поплатиться за свое поведение. Против него возбудили уголовное дело
«На Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы адвокатского бюро «Бишенов и партнеры».
В бюро добавили, что адвокат Емельянова будет добиваться освобождения своего клиента. Накануне актер вместе со своей подругой, моделью Екатериной Бобковой, выпивал в квартире на западе Москвы. Внезапно ему стало плохо и он вырубился. Когда приехала скорая, Емельянов очнулся и напал на медика.
Настало время нагрянуть в гости к Емельянову и полиции. Стражей порядка он встретил оскорблениями. Актера арестовали. Ему грозит год исправительных работ.
Его приятельница Бобкова известна тем, что проходила свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.