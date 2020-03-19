Актер-дебошир Емельянов может поплатиться за свое поведение. Против него возбудили уголовное дело

Устроивший дебош и оскорбивший полицейского актер Кирилл Емельянов ответит за свое поведение перед судом. Против звезды сериала «Кадетство» возбудили уголовное дело.

«На Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы адвокатского бюро «Бишенов и партнеры».

В бюро добавили, что адвокат Емельянова будет добиваться освобождения своего клиента. Накануне актер вместе со своей подругой, моделью Екатериной Бобковой, выпивал в квартире на западе Москвы. Внезапно ему стало плохо и он вырубился. Когда приехала скорая, Емельянов очнулся и напал на медика.

Настало время нагрянуть в гости к Емельянову и полиции. Стражей порядка он встретил оскорблениями. Актера арестовали. Ему грозит год исправительных работ.

Его приятельница Бобкова известна тем, что проходила свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.