Был пьян, нанес увечья? Что известно о деле актера из «Кадетства» Кирилла Емельянова

Пока не известно, действительно ли актер из «Ералаша» и сериала «Кадество» Кирилл Емельянов напал на врачей. Фельдшер якобы показал синяки от сильных побоев, но модель Екатерина Бобкова, ставшая свидетельницей дебоша, утверждает, что актер просто «толкнул» врача.

28-летний артист Кирилл Емельянов известен по своей роли «Гниды» в культовом сериале «Кадетство».

Актер вернулся домой после съемок. Он начал выпивать с моделью Екатериной Бобковой, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В какой-то момент актеру стало плохо, он потерял сознание. В это время девушка вышла из дома в магазин. С ее слов, Емельянов упал с кровати и разбил голову.

«Кровь пошла, у него губы начали синеть. Я испугалась, вызвала скорую. Врач стал подходить, Кирилл не понял, наверное, что происходит, — испугался, видимо, врача — и просто его толкнул», — рассказала Бобкова.

Когда в квартиру вошли врачи скорой помощи, он уже лежал без сознания. Они попытались помочь ему, но как только он очнулся, то напал на медиков, случился «бытовой конфликт», во время которого актер якобы обматерил фельдшеров.

Один из врачей получил травмы, он уже обратился в полицию с заявлением. Сейчас актер задержан. «360» удалось связаться с Емельяновым, он отказался комментировать инцидент.

Отец Емельянова рассказал, что его сын сейчас находится в полиции в Раменках. По его словам, когда Кирилл упал, то разбил голову о столик. «Пока его задержат, скорее всего на двое суток», — сообщил он накануне, добавив, что вряд ли его сын мог с кем серьезно драться.

Однако когда полиция решила навестить актера, то он встретил их оскорблениями. Емельянова арестовали.

«На Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“», — сообщили в адвокатском бюро «Бишенов и партнеры».

Предварительно актеру грозит год исправительных работ. В бюро добавили, что адвокат Емельянова будет добиваться освобождения своего своего подзащитного.

Снова свидетель

Екатерина Бобкова выступала в суде по нашумевшему делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в качестве свидетеля со стороны обвинения. Модель присутствовала на той памятной вечеринке и даже пыталась разнять дерущихся — она буквально легла на водителя Виталия Соловчука, чтобы защитить его. Бобкова выступила в суде на стороне обвинения.

О том, что после произошло в Чехии, до конца не известно. На вечеринке, куда ее пригласила подруга, Бобкову начали расспрашивать о деле футболистов, а когда она не захотела обсуждать приевшуюся тему, ей якобы что-то подлили в бокал с вином, после чего она перестала что-либо помнить.

Девушка уверена, что ее пытались убить. Сначала ей якобы нанесли удар по голове, а потом скинули с балкона. Она получила серьезнейшие травмы и долго лечилась. К слову, у девушки был тот же адвокат, что и у Кирилла Емельянова.