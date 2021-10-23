Актер Болдуин пришел на церемонию прощания с оператором, которого случайно убил

Актер Алек Болдуин посетил церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс. Женщина погибла во время съемок фильма «Ржавчина» — актер случайно ее застрелил.

New York Post уточнил, что церемония прощания состоялась в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико — именно там проходили съемки «Ржавчины».

Убийство произошло, когда снималась сцена около церкви. По сценарию, Болдуин должен был выхватить оружие, заряженное холостыми патронами. В это время оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса стояли возле камеры, выстраивая правильный ракурс. В них попали осколки пули — в результате Хатчинс получила смертельное ранение, а Соуса попал в больницу с тяжелыми травмами.

Позже выяснилось, что за несколько часов до случившегося шесть человек покинули съемочную площадку. Они были недовольны условиями работы — оплатой труда и переработками. Кроме того, стало известно, что на площадке не соблюдались стандарты отраслевых протоколов безопасности — в том числе осмотр оружия.

При этом Алек Болдуин был уверен, что в пистолете нет боевых патронов, — его заверил в этом ассистент режиссера. Правоохранители ведут расследование. Власти выдали ордер на обыск помещений ранчо Bonanza Creek Ranch, где проходили киносъемки. Обвинений против актера пока не выдвинуто