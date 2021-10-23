Раскрыты новые подробности инцидента с Болдуином

За несколько часов до трагического случая на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином шесть человек покинули площадку. Они были недовольны условиями работы. В частности, оплатой труда и переработкой. Кроме того, на площадке не соблюдались стандарты отраслевых протоколов безопасности, включая осмотр оружия.

Об этом газете The Los Angeles Times на условиях анонимности рассказали три информированных источника. Собеседники издания утверждают, что как минимум один из рабочих жаловался на прошлых выходных на несоблюдении условий безопасности при использовании оружия. В минувшую субботу дублер Болдуина случайно произвел два выстрела из «холодного» ружья. На жаргоне специалистов так называется оружие, в котором нет боеприпасов. В том числе, холостых.

«Должно было быть расследование случившегося. Но его не проводили. Не было никакой гарантии, что подобное не повторится. Все, чего они хотели — это максимально ускорить съемки», — рассказал один из источников.

В заявлении кинокомпании Rust Movie Productions LLC сказано, что инцидент будет расследован.

«Мы проведем внутреннюю проверку процедур безопасности, пока производство остановлено. Мы продолжим сотрудничать с властями Санта-Фе в их расследовании и предложим психологическую помощь актерам и съемочной группе в это трагическое время», — говорится в тексте заявления.

Трагедия произошла, когда снималась сцена около церкви. Болдуин должен был выхватить оружие. Галина Хатчинс и Джоэл Соузи стояли около камеры, выстраивая ракурс. Когда актер второй раз выхватил оружие пули полетели в сторону камеры. Хатчинс, раненая в плечо, немедленно упала. Соузи также был ранен.

Ранее Алек Болдуин сообщил, что полностью сотрудничает со следствием и предложил помощь семье погибшей женщины. Он признался, что его сердце разрывается