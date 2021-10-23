Болдуина на съемках заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете

Актер Алек Болдуин был уверен, что в пистолете, из которого он случайно застрелил оператора на съемках фильма «Ржавчина», нет боевых патронов, потому что в этом его заверил ассистент режиссера. Об этом сообщило издание The New York Times.

Ассистент режиссера, как зафиксировано в показаниях, не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.

В офисе шерифа округа Санта-Фе сообщили РИА «Новости», что власти выдали ордер на обыск помещений ранчо Bonanza Creek Ranch, где проходили киносъемки. Собственность будет проверена в выходные.

Журнал Variety ранее сообщил со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.

Обвинений против актера пока не выдвинуто. Сам Болдуин накануне сообщил, что сотрудничает с правоохранителями в расследовании произошедшего. Артист также заверил, что поддерживает связь с семьей погибшей. Актер признался, что абсолютно шокирован тем, что случилось.

Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» убил оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, в котором, как думал актер, были холостые патроны. Оператор Галина Хатчинс, которая оказалась гражданкой Украины, погибла в больнице. Режиссер Джоэл Соуза был ранен в ключицу.