Знаменитости 12 декабря 2023, 10:39 Агутину предстоит пожизненно пить разжижающие кровь препараты — СМИ Mash: Леониду Агутину придется пожизненно принимать разжижающие кровь лекарства Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Российскому артисту Леониду Агутину придется принимать кроворазжижающие препараты на протяжении всей жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения музыканта.

Леониду Агутину потребовалось хирургическое вмешательство после того, как у него обнаружили блуждающий тромб. Операция на сосудах, по данным канала, прошла хорошо. Но теперь артисту предстоит пожизненно принимать антикоагулянты, разжижающие кровь для предотвращения новых тромбов.

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Он уже вернулся к работе из-за череды новогодних корпоративов. По данным источника Mash, сейчас Агутин чувствует себя хорошо. При этом врачи не рекомендовали ему так скоро выходить на сцену.

У исполнителя песни «На сиреневой луне» плотный рабочий график. В начале года у него запланирован концерт в Сочи, а уже через два дня он должен отправиться на выступление в Дубай.