Знаменитости 09 декабря 2023, 15:05 Леонид Агутин перенес срочную операцию Певец Леонид Агутин обратился к поклонникам после операции на тромбе Леонид Агутин / Telegram

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Известный музыкальный исполнитель Леонид Агутин в социальной сети сообщил поклонникам последние новости о своем состоянии. По словам артиста, врачи обнаружили у него блуждающий тромб.

Певец отметил, что в пятницу почувствовал недомогание, после чего обратился к врачам.

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«Вчера поехал сделать обезболивающую блокаду, ходить прям не мог. Думал, что растяжение. Сделали УЗИ и выявили блуждающий тромб, отправили на срочную операцию», — написал он.

Агутин подчеркнул, что хирургическое вмешательство прошло хорошо.

«Наблюдаюсь, лежу. Обещают, что все это не очень надолго, я не умею бездельничать. Мои дорогие, до встречи! Спасибо за переживания и заботу!» — добавил певец.

У Агутина на 3 января запланирован концерт в Сочи, спустя два дня он должен выступить в Дубае. Информация об отмене мероприятий пока что не поступала.