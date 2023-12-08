08 декабря 2023, 16:58
Агутина экстренно госпитализировали. Предположительно, из-за тромба в ноге
Mash: Агутина экстренно доставили в больницу, предположительно, из-за тромба
Певец Леонид Агутин попал в больницу в Москве, сообщил Mash. Причиной экстренной госпитализации, по данным Telegram-канала, стало образование тромба в ноге.
«360» связался с концертным директором Агутина Татьяной Лариной, но она говорить на эту тему отказалась.
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«Без комментариев», — сказала Ларина и на этом завершила разговор.
По данным Mash, артист обратился к медикам из-за сильной боли в ноге. При осмотре у него выявили тромбоз глубоких вен. Теперь певцу нужно пройти лечение, на данном этапе — медикаментозное, указал источник Telegram-канала.
В начале января у Агутина должны пройти концерты — сначала в Сочи (3-го числа), а затем (5 января) — в Дубае. Пока об отмене выступлений никакой информации не было. Все будет зависеть от успеха лечения, добавил собеседник Mash.
Больницы
Москва 2023
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