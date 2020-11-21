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    21 ноября 2020, 20:55

    Агутин обрадовался вниманию в США к его «скромной персоне» после победы на конкурсе

    Алена Макаренко

    Музыкант Леонид Агутин обрадовался, что на его «скромную персону» обратило внимание жюри международного конкурса USA Songwriting Competition. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Агутин обрадовался вниманию в США к его «скромной персоне» после победы на конкурсе

    «Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России», — прокомментировал он итоги конкурса.

    На USA Songwriting Competition в номинации «Мировые исполнители» победила композиция Just a Rainy Day, которую написал Агутин. Музыкант рассказал, что песня вышла на пластинке La Vida Cosmopolita. Релиз состоялся в марте. Он готовил альбом специально для испаноязычного рынка, но несколько песен исполнил на английском языке. Агутин создал Just a Rainy Day в соавторстве с продюсером Алексом Сино, а записал совместно с американским гитаристом Алом Ди Меолой.

    Песня обошла девять других музыкальных произведений, представленных в этой же категории. Всего в USA Songwriting Competition заявлено 15 номинаций. Победителей в каждой из них объявили 20 ноября. Премия вручается ежегодно с 1996 года. Агутин назвал конкурс «американской „Песней года“».

    В последнее время певец записывает альбомы на отличных студиях с хорошими музыкантами, которые имеют международный вес. Этим музыкальный критик Илья Легостаев объяснил любовь иностранной аудитории к российскому исполнителю.

    Песня Just a Rainy Day также вошла в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях, написало ИА Nation News.