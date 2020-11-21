Агутин обрадовался вниманию в США к его «скромной персоне» после победы на конкурсе

«Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России», — прокомментировал он итоги конкурса.

На USA Songwriting Competition в номинации «Мировые исполнители» победила композиция Just a Rainy Day, которую написал Агутин. Музыкант рассказал, что песня вышла на пластинке La Vida Cosmopolita. Релиз состоялся в марте. Он готовил альбом специально для испаноязычного рынка, но несколько песен исполнил на английском языке. Агутин создал Just a Rainy Day в соавторстве с продюсером Алексом Сино, а записал совместно с американским гитаристом Алом Ди Меолой.

Песня обошла девять других музыкальных произведений, представленных в этой же категории. Всего в USA Songwriting Competition заявлено 15 номинаций. Победителей в каждой из них объявили 20 ноября. Премия вручается ежегодно с 1996 года. Агутин назвал конкурс «американской „Песней года“».

В последнее время певец записывает альбомы на отличных студиях с хорошими музыкантами, которые имеют международный вес. Этим музыкальный критик Илья Легостаев объяснил любовь иностранной аудитории к российскому исполнителю.

Песня Just a Rainy Day также вошла в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях, написало ИА Nation News.