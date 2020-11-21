Музыкальный критик объяснил успех Агутина на Западе

Леонид Агутин стал лауреатом международного песенного конкурса USA Songwriting Competition. Почему иностранная аудитория так полюбила российского исполнителя? Об этом «360» рассказал музыкальный критик Илья Легостаев.

«Леонид в этом году выпустил уже второй свой международный альбом, который на этот раз посвятил латиноамериканской музыке. И привлек достаточно много известных профильных музыкантов. Для него это уже целая эпопея», — пояснил Легостаев.

Агутин уже выпускал пластинку Cosmopolitan Life, она уже имела успех. Тогда еще музыканта не включили в лонг-листы или номинационные бюллетени, но он стал выступать за границей достаточно регулярно. И вместе с Элом Ди Меолой они объединили множество международных фестивалей.

«Это было продвижение на международный рынок. А сейчас с латиноамериканским альбомом он сделает еще один уверенный шаг. Агутин с самого начала посвятил себя такой „горячей“ музыке. Наверное, реализовать полностью это стремление в России было сложновато, потому что все-таки здесь другие музыкальные вкусы. И тем не менее все равно ему это в немалой степени удалось», — уверен Легостаев.

Поднакопив опыта и возможностей, Леонид Агутин начал записывать альбомы на отличных студиях с хорошими музыкантами, которые имеют международный вес. Этим и объясняются все его продвижения, считает критик.

«Номинации и премии — это лотерея. Они далеко не всегда отражают степень успеха и степень таланта, поэтому шанс есть всегда. Но, на мой взгляд, у Агутина шанс не больше и не меньше, чем у всех остальных артистов, которые там участвуют», — добавил Легостаев.

Критик также пояснил, что когда на «Грэмми» выдвигается иностранный артист, вероятность победить все-таки чуть меньше, чем у тех, кто «варится» на этом рынке, кто знаком академикам.

«Вообще „Грэмми“ для России не экзотическая вещь, наши музыканты получали такие награды. Правда, все это случалось в академических номинациях. Если Леонид победит в номинации поп-музыкальной, это будет большая экзотика. Если все это увенчается успехом, то это будет невероятный прорыв. Агутин станет первопроходцем в российской поп-музыке», — заключил Илья Легостаев.

Леонид Агутин победил в международном конкурсе USA Songwriting Competition с песней Just а Rainy Day. Ему досталась победа в номинации «Мировые исполнители».