Леонид Агутин стал лауреатом международного песенного конкурса

Композиция российского исполнителя Леонида Агутина заняла первое место в категории «Мировые исполнители» международного конкурса USA Songwriting Competition. Речь идет о песне Just а Rainy Day.

Композицию Агутин создал вместе с американским гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино. Песня обошла девять других музыкальных произведений, представленных в этой же категории, сообщили организаторы конкурса.

Всего в USA Songwriting Competition есть 15 категорий. Победителей в каждой из них объявили 20 ноября. Через пять дней станут известны имена трех главных лауреатов премии этого года. Обладатель Гран-при получит 50 тысяч долларов, за второе место организаторы дадут подарки на девять тысяч долларов, за третье — на 6,5 тысячи долларов. USA Songwriting Competition вручается ежегодно с 1996 года.

Леонида Агутин также попал в номинанты премии «Грэмми», сообщала «Газета.ru». Альбом музыканта La Vida Cosmopolita выдвинут на премию сразу в пяти разных номинациях. В декабре станет известно, попал ли он в шорт-лист.