Адвокат Жорин показал подготовку Моргенштерна к суду

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал в Instagram, как прошла его встреча с Моргенштерном, которого он будет защищать в суде. Юрист признался, что осуждение дела против рэпера прошло в неформальной обстановке.

При встрече Моргенштерн подарил Жорину куртку с надписью «Адвокат дьявода» и бутылку дорогого виски.

«Встретились подготовиться к суду, но все сразу пошло не по плану. Если ГНК будет проводить лингвистическую экспертизу этой публикации, „план“ — это не то, что вы подумали», — пошутил в соцсети Жорин.

«Встретились подготовиться к суду, но все сразу пошло не по плану. Если ГНК будет проводить лингвистическую экспертизу этой публикации, „план“ — это не то, что вы подумали», — пошутил он.

Ранее экспертиза нашла в двух клипах рэпера Алишера Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков. Исследование клипов на песни «Розовое вино 2» и Family проводило ГБУ «Московский исследовательский центр». Также прокуратура проверяет клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на предмет оскорбления чувств верующих.