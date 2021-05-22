Клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Сотрудники прокуратуры решили проверить клип музыкантов Моргенштерн и DJ Smash «Новая волна» на возможное оскорбление верующих. Это следует из письма ведомства в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

«В рамках проверки, проведенной ЦПЭ ГУ МВД РФ по Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ Москвы „МИЦ“ для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее четвертого квартала 2021 года», — передал ТАСС текст письма.

В документе также указано, что пока нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Совместный клип певцов собрал уже более 23 миллионов просмотров. Запись была выложена на официальном YouTube-канале рэпера 2 апреля. Тогда Сергей Гаврилов обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить видеоклип на наличие признаков экстремизма, и попросил Роскомнадзор заблокировать доступ к материалу. В клипе Моргенштерн представлен в образе Папы Римского, а DJ Smash — католический священник. Работа получила более 840 тысяч лайков и 142 тысячи дизлайков.

В середине мая российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попал в черный список на Украине из-за пропаганды культа насилия и жестокости.