Экспертиза нашла в клипах Моргенштерна пропаганду наркотиков

Экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД.

Исследование клипов на песни «Розовое вино 2» и Family проводило ГБУ «Московский исследовательский центр».

По мнению специалистов этого учреждения, коммуникативной целью артиста является демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство. А у видеороликов главная направленность — это формирование у зрителей позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, которые употребляют такие вещества.

Ранее о том, что эксперты подтвердили наличие в двух клипах рэпера пропаганды наркотиков, заявляла директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Однако адвокат музыканта Сергей Жорин тогда опроверг слова Мизулиной. По словам юриста, никакой пропаганды наркотиков в творчестве Моргенштерна не нашли.

Административное дело о пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета поступило в Зюзинский суд Москвы 21 мая.