Адвокат опроверг сообщения об этапировании Ефремова в Москву

Актера Михаила Ефремова никто не привозил в Москву. Эта информация — полный фейк. Такое заявление в разговоре с «360» сделал адвокат актера Роман Филиппов.

«Полный фейк. <…> Не соответствует [действительности], конечно. <…> Он один раз приезжал [в Москву], его привозили по лжесвидетелям, и все. Больше его не возят», — сообщил собеседник.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на источники написал, что Ефремова якобы тайно этапировали в Москву из колонии на дачу показаний по делу о наркотиках. Один из источников — сотрудник ФСИН — рассказал, что он лично надел Ефремову на ногу электронный браслет, после чего осужденного якобы отправили под домашний арест и разрешили прогулки в радиусе километра.

В УФСИН по Белгородской области также опровергли информацию о том, что Ефремов сейчас находится в Москве.

В начале июня 2020 года пьяный актер на своем внедорожнике выскочил на встречку на Садовом кольце и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель фургона погиб от полученных травм. Ефремова отправили в колонию на 7,5 года.